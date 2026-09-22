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Спутники засекли новую китайскую подлодку на верфи в Даляне

Спутники засекли новую китайскую подлодку на верфи в Даляне

Спутники засекли новую китайскую подлодку на верфи в Даляне / © Vantor  Новый снимок этой субмарины, сделанный компанией Vantor, показал водометный движитель насосного типа, а также другие особенности одного из кораблей, который обычно относят к новому классу атомных многоцелевых подводных лодок.

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