Спутники засекли новую китайскую подлодку на верфи в Даляне / © Vantor Новый снимок этой субмарины, сделанный компанией Vantor, показал водометный движитель насосного типа, а также другие особенности одного из кораблей, который обычно относят к новому классу атомных многоцелевых подводных лодок.