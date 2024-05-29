❗️ В Евпатории из-за аварии на сетях обесточены 10 подстанций На месте работают бригады ГУП РК «Крымэнерго», сообщили в пресс-службе администрации города.
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❗️ В Евпатории из-за аварии на сетях обесточены 10 подстанций На месте работают бригады ГУП РК «Крымэнерго», сообщили в пресс-службе администрации города.