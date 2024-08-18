Сийярто: упрощенные визы для россиян не угрожают безопасности Шенгена

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что упрощенное получение рабочих виз россиянами и белорусами по программе "Национальная карта" не угрожает безопасности Шенгена.
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