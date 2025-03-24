15+ свекровей, которые знают, как превратить жизнь невестки в настоящий квест

Новые отношения — это всегда вихрь эмоций, и дело не всегда в самом партнере. Иногда в комплекте с любимым человеком идет настоящая «сокровищница» мудрости и тепла — свекровь, с которой можно болтать часами.
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