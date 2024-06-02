Долгое эхо южного посольства

Сейчас рынок ценных бумаг сосредоточен на Мосбирже, но единого вторичного рынка ЦФА не существует.МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина (слева) с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым затянулись далеко за полночьчитайте на monocle.