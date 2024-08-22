В Железногорске житель уничтожил 13 агитплакатов с призывом поступления на военную службу

В Железногорске Красноярского края местного жителя подозревают в дискредитации Вооруженных Сил Росссии.
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