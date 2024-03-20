Евродепутаты продлили отмену пошлин на украинское продовольствие до лета 2025 года. Что скажут европейские фермеры?

В пресс-релизе, опубликованном на сайте органа Евросоюза, говорится, что Европарламент продлил приостановку пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС более чем на год, до июня 2025 года.
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