Глава молодежной программы «Мерседеса» перешел в «Ред Булл»

Руководитель молодежной программы «Мерседеса» Гвен Лагрю занял аналогичную должность в « Ред Булл ». Специалист будет играть в команде ту же роль, что и бывший советник Гельмут Марко с точки зрения работы с молодыми пилотами.
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