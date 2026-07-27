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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава молодежной программы «Мерседеса» перешел в «Ред Булл»

Руководитель молодежной программы «Мерседеса» Гвен Лагрю занял аналогичную должность в « Ред Булл ». Специалист будет играть в команде ту же роль, что и бывший советник Гельмут Марко с точки зрения работы с молодыми пилотами.

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