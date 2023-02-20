Винс Картер: «Скорее всего, мы увидим Кайри Ирвинга в форме «Лейкерс»

Эксперты ESPN Брайан Уиндхорст и Винс Картер считают, что поведение Леброна Джеймса по отношению к Кайри Ирвингу на Матче всех звезд указывает на то, что разыгрывающий «Далласа» с большой вероятностью перейдет в «Лейкерс» в межсезонье.