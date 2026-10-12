Актрису Марину Неёлову госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра

Народную артистку РСФСР Марину Неёлову госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра. Об этом стало известно в понедельник, 12 октября.
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