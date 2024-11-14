59 очков Янниса Адетокумбо принесли «Милуоки» победу над «Детройтом»

Победу своей команде принес форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо, на счету которого 59 очков, 14 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота при 21 точном из 34 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 16 из 17 штрафных.