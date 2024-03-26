Пишите письма! Посол России в Польше с достоинством переиграл провокацию поляков

Посол России Сергей Андреев отказался объясняться с польским МИДом по поводу "ракетного инцидента".Андреев заявил, что его вызвали в министерство иностранных дел в Варшаве 25 марта, так как накануне якобы произошел инцидент с русской ракетой.
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