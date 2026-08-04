На борту самолета, летевшего из Омска в Петербург, парень сделал предложение своей девушке. Судя по всему, она не совсем была готова к такому повороту.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На борту самолета, летевшего из Омска в Петербург, парень сделал предложение своей девушке. Судя по всему, она не совсем была готова к такому повороту.
Свежие комментарии