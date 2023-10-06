Эхинацея: 4 полезных свойства иммуномодулятора

Уникальные свойства эхинецеи пурпурной были известны еще много столетий назад. Племена индейцев высоко ценили ее лечебные качества и применяли для поднятия иммунитета, лечения многих заболеваний, ран и травм, в качестве сильного противоядия от укусов змей и бешеных животных.