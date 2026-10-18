Может ли сельскохозяйственный производитель сохранить право на аренду публичной земли без торгов, если участок одновременно используется для организации загородного отдыха? На примере постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу № А32-2385/2025 рассматриваются границы допустимого совмещения сельского хозяйства и туризма, критерии фактического использования земли и условия заключения нового договора аренды.
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