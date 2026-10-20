Владимир Зеленский © Geert Vanden Wijngaert/APЕсли на встрече между президентом России Владимиром Путиным, главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином будет обсуждаться Украина, то Киев хотел бы, чтобы с ним провели предварительные консультации.
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«Я хотел бы понять, о чем идет речь, чтобы избежать дальнейших неожиданностей. Вопрос не только в том, встретятся они с нами или без нас. Однако, если Украина будет на повестке дня, мы хотели бы, чтобы с Украиной проконсультировались. Остальное я комментировать не могу: я не знаю, что они будут обсуждать» ..................... вот кто "сам нежданчик", а обсуждать будут следующее: Какого государства будет использоваться зеленка, какой фирмы ствол применят и как будут хоронить (вверх ногами или в позе зю). Ну могут просто и повесить по американски. Это когда петля не ломает шею а спокойно и достаточно долго удушает, так долго что тело успевает опорожнить и кишечник и мочевой пузырь.