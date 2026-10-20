Владимир Зеленский © Geert Vanden Wijngaert/APЕсли на встрече между президентом России Владимиром Путиным, главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином будет обсуждаться Украина, то Киев хотел бы, чтобы с ним провели предварительные консультации.