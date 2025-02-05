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Трамп предложил самому себе построить в Белом доме бальный зал

Трамп предложил самому себе построить в Белом доме бальный зал

Президент США Дональд Трамп рассказал, что собирается построить в Белом доме бальный зал. Он предлагал такую идею еще своему предшественнику Джо Байдену, но не получил ответа, поэтому пообещал сделать соответствующее предложение "самому себе", в четверг, 6 февраля, РИА Новости со ссылкой на традиционное общение американского лидера с прессой при подписании документов.

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