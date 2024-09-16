Подозреваемый в покушении на Трампа был «ярым сторонником Украины» 

Согласно информации, полученной от трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на телеканал NBC News.
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