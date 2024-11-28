Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Технопарки предлагают резидентам доступ в том числе к городским мерам поддержки В Москве состоялось заседание президиума столичного правительства, на котором мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегические планы развития столичных технопарков до 2030 года.
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