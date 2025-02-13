В России стартовал онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы»: как принять участие

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Фонд «Защитники Отечества» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации и Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации объявили о старте Всероссийского онлайн-марафона «Подвиг женщин Победы».
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