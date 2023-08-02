Военное обозрение

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Asia Times: Обещания Вашингтона о том, что оружие НАТО не будет использоваться для атак на РФ, нарушаются

Asia Times: Обещания Вашингтона о том, что оружие НАТО не будет использоваться для атак на РФ, нарушаются

Запад во главе с Соединенными Штатами с самого начала украинского конфликта накачивает Украину своим оружием самого разного вида.

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