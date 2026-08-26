Предсказание, которое сбылось

Дональд Трамп, 2016 год: «Надо что-то делать. Потому что иначе через 3-4 года… Уже сейчас долг составляет $18 триллионов, а скоро будут и все $20! Экономисты говорят, что $24 триллиона — отметка, к которой мы уже близки.