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Время забора крови влияет на диагностику болезни Альцгеймера

Время забора крови влияет на диагностику болезни Альцгеймера

Введение В новом исследовании, проведенном Университетом Суррея (University of Surrey), было обнаружено, что время забора образцов крови может существенно влиять на результаты тестов для диагностики болезни Альцгеймера.

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