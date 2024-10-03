Время забора крови влияет на диагностику болезни Альцгеймера

Введение В новом исследовании, проведенном Университетом Суррея (University of Surrey), было обнаружено, что время забора образцов крови может существенно влиять на результаты тестов для диагностики болезни Альцгеймера.
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