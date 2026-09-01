Секреты Стратилата Тепляка: почему 1 сентября варят свекольницу и что нельзя делать

Чудотворный образ и осенний тепляк: главные приметы и запреты 1 сентября.Первый день осени в народно-христианском календаре объединяет сразу несколько важных духовных событий, кулинарные традиции и строгие запреты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Кореевед сказал, ...
- ХЛ "Как мышки в клет...
- "Как мышки в клет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым