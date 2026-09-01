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Царьград

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Секреты Стратилата Тепляка: почему 1 сентября варят свекольницу и что нельзя делать

Секреты Стратилата Тепляка: почему 1 сентября варят свекольницу и что нельзя делать

Чудотворный образ и осенний тепляк: главные приметы и запреты 1 сентября.Первый день осени в народно-христианском календаре объединяет сразу несколько важных духовных событий, кулинарные традиции и строгие запреты.

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