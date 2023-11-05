В украинском Генштабе заявили о планах атаковать Россию зимой: Ставка сделана на БПЛА

Генерал ВСУ заявила о планах атаковать русские регионы при помощи беспилотников в зимний период.В зимний период киевский режим намерена задействовать большое число беспилотников для атак на русские регионы.
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