Мэрия Улан-Удэ проводит работы по ликвидации последствий сильного дождя

Сегодня утром Игорь Шутенков доложил о ситуации в городе после сильного дождя. Он отметил, что вода была откачана со всех центральных улиц, включая Ключевскую, Жердева, Смолина, Банзарова, Ленина, Революции 1905 года и сотый микрорайоны.