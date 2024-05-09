Вот и пришло ... взросление :)

Как я поняла, что повзрослела окончательно. Показывала дочери «Бременских музыкантов» и поймала себя на следующих мыслях: — Юбка до середины жопы! — Сбежала из дому, засранка! — С первым встречным голодранцем! — Который со своей шоблой злостно глумился над ее бедным папой, имитируя разбойное нападение! — ВСЕ! Этот мультфильм мы больше не смотрим! Только повзрослев понимаешь, что песня «Мы к вам приехали на час - а ну скорей любите нас!» совсем не про бременских музыкантов.