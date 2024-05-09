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Вот и пришло ... взросление :)

Вот и пришло ... взросление :)

 Как я поняла, что повзрослела окончательно.  Показывала дочери «Бременских музыкантов» и поймала себя на следующих мыслях:  — Юбка до середины жопы! — Сбежала из дому, засранка! — С первым встречным голодранцем! — Который со своей шоблой злостно глумился над ее бедным папой, имитируя разбойное нападение! — ВСЕ! Этот мультфильм мы больше не смотрим!  Только повзрослев понимаешь, что песня «Мы к вам приехали на час - а ну скорей любите нас!» совсем не про бременских музыкантов.

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