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Эксперт Казаков объяснил, где и как может завершиться СВО

Эксперт Казаков объяснил, где и как может завершиться СВО

Где и как может завершиться СВО — один из главных вопросов после новых заявлений Владимира Путина. Президент России отметил движение к завершению специальной военной операции и одновременно подчеркнул, что Москва не ведёт диалог с террористами.

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