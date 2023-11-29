Президент объяснил, ради чего Россия сражается в СВО

Владимир Путин отметил, что Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство. Глава государства на заседании Всемирного русского народного Собора подчеркнул роль России в противостоянии стремлениям к мировому господству и защите свободы.
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