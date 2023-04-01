Родионенко: от бойкота украинцев мы ничего не потеряем, в отличие от них

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не поддержал решение Украины бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов.
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не поддержал решение Украины бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов.
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