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Родионенко: от бойкота украинцев мы ничего не потеряем, в отличие от них

Родионенко: от бойкота украинцев мы ничего не потеряем, в отличие от них

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не поддержал решение Украины бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов.

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