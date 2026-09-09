"Соавторы" расскажут, как русская литература может спасти от криминала

Писатель Игорь Ангелевский (Егор Корешков) переживает классический кризис среднего возраста: к 35 годам Хемингуэй написал "Прощай, оружие!", Лермонтов погиб, а он отметился лишь тремя тысячами заголовков к новостям и в третий раз оказался на втором месте в ряду соискателей известнейшей литературной премии "Альбатрос".
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