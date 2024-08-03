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Ольга Любимова оценила ход реставрационных работ на Ставрополье

Ольга Любимова оценила ход реставрационных работ на Ставрополье

Министр культуры РФ Ольга Любимова побывала на объектах капитального ремонта и реставрации в Ставропольском крае, включая Дом культуры станицы Бекешевской и Северо-Кавказскую государственную филармонию имени В.

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