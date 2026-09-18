Анастасия Денисова объяснила изменение веса ради себя

Актриса Анастасия Денисова поразила поклонников резкой потерей веса. Она рассказала, что раньше худела ради мужчин, но теперь это делает исключительно для себя.
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