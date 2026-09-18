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Царьград

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Анастасия Денисова объяснила изменение веса ради себя

Анастасия Денисова объяснила изменение веса ради себя

Актриса Анастасия Денисова поразила поклонников резкой потерей веса. Она рассказала, что раньше худела ради мужчин, но теперь это делает исключительно для себя.

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