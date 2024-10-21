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Царьград

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28 октября циклон принесет в Петербург похолодание

28 октября циклон принесет в Петербург похолодание

В Петербург на этой неделе придет циклон, который заставит столбики термометров опуститься внизВ Северной столице начинает портиться погода.

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