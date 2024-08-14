Билеты на пилотный рейс из Омска в Усть-Ишим раскупили журналисты. Сегодня из омского аэропорта отправился первый за 30 лет пассажирской рейс в Усть-Ишим.
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Билеты на пилотный рейс из Омска в Усть-Ишим раскупили журналисты. Сегодня из омского аэропорта отправился первый за 30 лет пассажирской рейс в Усть-Ишим.