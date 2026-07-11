💡Из-за аварии на сетях обесточены ещё три муниципалитета Крыма В связи с аварийно-восстановительными работами электроснабжение отсутствует в Евпатории, Саках и Сакском районе, сообщили в «Крымэнерго».
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💡Из-за аварии на сетях обесточены ещё три муниципалитета Крыма В связи с аварийно-восстановительными работами электроснабжение отсутствует в Евпатории, Саках и Сакском районе, сообщили в «Крымэнерго».