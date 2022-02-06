Реквием и мечты: мрачный Korn и светлый Скрябин

Korn рычат, «Би-2» исповедуются, а Даниил Трифонов забирается на музыкальный Эверест. Прошедшая неделя была особенно щедра на яркие трансляции академических концертов (впрочем, по крайней мере к одному из них это определение не очень подходит).
Korn рычат, «Би-2» исповедуются, а Даниил Трифонов забирается на музыкальный Эверест. Прошедшая неделя была особенно щедра на яркие трансляции академических концертов (впрочем, по крайней мере к одному из них это определение не очень подходит).
Свежие комментарии