В ЕС планируют обязать всех граждан подтверждать личность при входе в соцсети Еврокомиссия готовит закон, который обяжет всех граждан Евро.
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В ЕС планируют обязать всех граждан подтверждать личность при входе в соцсети Еврокомиссия готовит закон, который обяжет всех граждан Евро.
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