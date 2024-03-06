«Иди в ж@пу!»: Актёр Сергей Селин (Дукалис) порвал текст про «умирающие города России», послал режиссёра и покинул съёмки

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дана даревич

Согласна с Вами, по отдельным пунктам, поэтому ставлю «Сердечко». «Бог дал нам жизнь сегодня», и именно поэтому нужно меньше сокрушаться проблемами и несправедливостью, чтобы не омрачать короткую свою жизнь, подаренную нам Богом! Да, и это неплохо получается у редких счастливчиков, кто имеет хорошие стартовые возможности, связи, тёплые, высокооплачиваемые места, где без особых трудозатрат, можно здравствовать долгие годы, что собственно, и не редкость. Однако, остальные 85% населения, такой возможности не имеют, и если не говорить о реальных проблемах, делая вид, что у нас всё классно и мы счастливы, в едином порыве, то и меняться, ничего не будет. Как бы ни старались мы писать оптимистичные истории и широко улыбаться, но Россия, по уровню счастья людей, как страна, находится на втором или третьем месте, снизу. Это о чём-то говорит, мне кажется. Россия, как я и писала, вымирает. И какой бы это не было мировой тенденцией, общая численность населения земного шара, увеличивается, но не за счёт нас, как показывает статистика! Следовательно, это не миропорядок, а беспорядок внутри страны. Это значит, что кто-то хапает, без меры, а кто-то устал горбатиться, до потери дееспособности. Соглашусь, что «шушеры» хватит и среди режиссеров и среди актёров, но сейчас я не о том, а о положении основной массы обнищавших россиян, в нашей любимой стране, у нас на Родине!