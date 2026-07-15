Вся Европа оказалась в зоне поражения наших ракет

Глава киевского режима в интервью BFMTV заявил, что Россия получает возможность наносить удары по всему континенту, и связал эту угрозу с необходимостью создать европейскую систему ПРО, которая снизит зависимость от американских Patriot.
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