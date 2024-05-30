В Белоруссии принят закон об амнистии к юбилею освобождения от нацистской оккупации

Палата представителей национального собрания Республики Беларусь 30 мая приняла в первом и втором чтениях законопроект об амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, которое отмечается в 2024 году.
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