Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Еще один чиновник из ДНР может уйти в губернаторы Донецкая народная республика (ДНР) может стать карьерным трамплином для очередного чиновника с «большой земли».
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Еще один чиновник из ДНР может уйти в губернаторы Донецкая народная республика (ДНР) может стать карьерным трамплином для очередного чиновника с «большой земли».
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