Euronews: Позволит ли сделка в Эр-Рияде контролировать Одессу и Николаев Черноморскому флоту России

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Комментарии
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Валерий Колмаков
Тогда они будут интервентами и их будут бить с удовольствием наши парни..
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14 час.
CM
C Major
глупый заголовок по своей сути\после этих прогибов никакого контроля с нашей стороны не будет,а вот пиндосы постараются влезть в Черное море и воплотить свою давнюю мечту заблокировать нас в Севастополе и держать под контролем большую часть территории под прицелом своего флота
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11 час.
Семен Демин
Не позволит. Однозначно.
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3 час.
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