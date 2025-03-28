Euronews: Позволит ли сделка в Эр-Рияде контролировать Одессу и Николаев Черноморскому флоту России

Тогда они будут интервентами и их будут бить с удовольствием наши парни..

CM

C Major

глупый заголовок по своей сути\после этих прогибов никакого контроля с нашей стороны не будет,а вот пиндосы постараются влезть в Черное море и воплотить свою давнюю мечту заблокировать нас в Севастополе и держать под контролем большую часть территории под прицелом своего флота