Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей
    и сразу у нас в чёрный список за деньги для ВСУ и статью.Путин вас предупр...
  • александр перминов
    Кто ваще допускает эту плесень в правительство , в депутаты и как так сбежал.Сказал про Россию и народ плохо а тем бо...Спешно бежит из с...
  • ninikooo Митусова
    Лишить статуса, гражданства,,конфисковать наворованное и с кишлаком земляков- на родину! С дактилоскопированием, чтоб...Спешно бежит из с...

"СБУ врёт": Экс-депутат Рады раскрыл правду о повреждениях Крымского моста

"СБУ врёт": Экс-депутат Рады раскрыл правду о повреждениях Крымского моста

Царьград Фото: Ulf Mauder/Globallookpress Украинские спецслужбы заявили об "аварийном состоянии" Крымского моста.

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