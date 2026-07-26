России надо быть решительнее с теми, кто пытается взять ее на испуг Александр Широкорад Фото: Marcus Brandt / DPA / Global Look Press Германия, Франция, Дания, Норвегия и Литва начали массовые закупки донных мин типа РМ16 Bloker у финской фирмы Forcit — об это «Свободная Пресса» недавно писала, но есть смысл рассмотреть ситуацию подробнее.