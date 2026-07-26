БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Широкорад: Минирование Балтики? Европа первой подорвется на своих минах

Александр Широкорад: Минирование Балтики? Европа первой подорвется на своих минах

России надо быть решительнее с теми, кто пытается взять ее на испуг Александр Широкорад Фото: Marcus Brandt / DPA / Global Look Press Германия, Франция, Дания, Норвегия и Литва начали массовые закупки донных мин типа РМ16 Bloker у финской фирмы Forcit — об это «Свободная Пресса» недавно писала, но есть смысл рассмотреть ситуацию подробнее.

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