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Александр Волков перенес экстренную операцию по удалению аппендицита

Александр Волков перенес экстренную операцию по удалению аппендицита

Российский тяжеловес UFC Александр Волков сообщил, что был экстренно госпитализирован с тренировки. «Это я в госпитале, сейчас уже дома! Решил я сходить утром на тренировку по борьбе и вечером на джиу-джитсу.

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