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Царьград

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Эксперт Лоикова: Безработица выросла до 13,3% среди россиян

Эксперт Лоикова: Безработица выросла до 13,3% среди россиян

Независимый кадровый специалист Зулия Лоикова заявила, что низкая безработица в России не ускоряет трудоустройство.

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