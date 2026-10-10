Крымский мост: 190 машин в очереди на досмотр с стороны Керчи

На Крымском мосту со стороны Керчи 190 автомобилей ожидают прохождения досмотра. На 08.00 мск очередь отсутствует только со стороны Тамани.
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