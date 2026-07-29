Пенсионеры из ДНР похоронили убитого ВСУ сына во дворе дома

«Не думал, что буду рыть могилу сыну»: пенсионеры из Красноармейска самостоятельно похоронили сына.Пожилые супруги из Красноармейска в ДНР были вынуждены своими руками копать могилу собственному 45-летнему сыну.
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