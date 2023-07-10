Неспешный разговор

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Давайте тоже вглядимся

Давайте тоже вглядимся

Orda_mordora Ну, вот, пока писали про Калыну-Волыну-Редиса, Песков подтвердил, что президент встречался с вагнерами и Пригожиным.

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Комментарии
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Вера смелых
Статья -просто умиротворение воздухов! - обмахиваясь то ли газетой, то ли веером, откинется на спинку дивана  утомленный перепалками с адептами Пригожина  юзер.. Уфффф!- выдохнет он облегчённо, и  с наслаждением отхлебнет холодненького...  Порадуемся его душевной передышке, втайне вздыхая : -Нет, мил человек, напрасно радуешься - эта встреча у адептов  вызвала такую же бурную радость, как у бандерлогов  взятие трех домов  на передовой...  Вывод у них такой, что Пригожина Путин оправдал, у них давняя связь, и поэтому.. , все будет для любимца пучком, а кто тут хаял Пригожина?  Видитя?  А?!!!?!
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15 час.
Александр Симаков
Вся информация о &quot;встрече&quot; Пригожина и руководства ЧВК пошла из французской газеты Либерасьон. Но там же, в этой же статье написано, что Пригожин и Ко до встречи с Путиным были под арестом.😀 Потому-то  никто и не знал, где Пригожин был всё это время. А потом эту толпу под конвоем доставили к президенту, как военнопленных (но чтобы не позорить, сделали это в в тайне от всех, французы , заразы, разболтали).  Наверное с вагнеровцев взяли расписку о том, что они больше не будут  так себя вести и клятву в любви и верности Президенту и России. Пока Пригожин был под арестом, у него проводили обыски в офисе и дома.  Президент обещал не наказывать никого за мятеж, но за подделку документов Пригожина наказать просто обязаны. У  него дома нашли кучу  поддельных паспортов с его фото, но на другие фамилии  и паспорта на его имя, но с фотографиями других людей!
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7 час.
Вера смелых
Дело ясное  что дело тёмное... )))
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6 час.

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