Давайте тоже вглядимся

Статья -просто умиротворение воздухов! - обмахиваясь то ли газетой, то ли веером, откинется на спинку дивана утомленный перепалками с адептами Пригожина юзер.. Уфффф!- выдохнет он облегчённо, и с наслаждением отхлебнет холодненького... Порадуемся его душевной передышке, втайне вздыхая : -Нет, мил человек, напрасно радуешься - эта встреча у адептов вызвала такую же бурную радость, как у бандерлогов взятие трех домов на передовой... Вывод у них такой, что Пригожина Путин оправдал, у них давняя связь, и поэтому.. , все будет для любимца пучком, а кто тут хаял Пригожина? Видитя? А?!!!?!

Александр Симаков

Вся информация о "встрече" Пригожина и руководства ЧВК пошла из французской газеты Либерасьон. Но там же, в этой же статье написано, что Пригожин и Ко до встречи с Путиным были под арестом.😀 Потому-то никто и не знал, где Пригожин был всё это время. А потом эту толпу под конвоем доставили к президенту, как военнопленных (но чтобы не позорить, сделали это в в тайне от всех, французы , заразы, разболтали). Наверное с вагнеровцев взяли расписку о том, что они больше не будут так себя вести и клятву в любви и верности Президенту и России. Пока Пригожин был под арестом, у него проводили обыски в офисе и дома. Президент обещал не наказывать никого за мятеж, но за подделку документов Пригожина наказать просто обязаны. У него дома нашли кучу поддельных паспортов с его фото, но на другие фамилии и паспорта на его имя, но с фотографиями других людей!